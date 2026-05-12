Bernstein relève son objectif de cours pour CVS en raison des progrès réalisés dans le redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mai - ** Bernstein relève l'objectif de cours de CVS Health CVS.N de 94 $ à 106 $; réitère sa recommandation "surperformer"
** La société de courtage estime que CVS "met en œuvre son redressement", la reprise chez Aetna, sa branche d'assurance santé, "se déroulant efficacement"
** "Nous prévoyons que le bénéfice d'Aetna va presque doubler au cours des trois prochaines années, à mesure que les marges de Medicare Advantage continuent de se normaliser grâce à une tarification rigoureuse" - Bernstein
** Il ajoute que le premier trimestre de l'assureur santé a été solide, porté par la "surperformance" d'Aetna; la stabilité des marges brutes de vente au détail a compensé la pression attendue sur les marges de son activité de gestion des prestations pharmaceutiques
** En incluant la hausse de la séance, CVS affiche une progression de 16,8 % depuis le début de l'année
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