Bernstein relève le PT de Caterpillar en raison de la forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 avril - ** Bernstein relève l'objectif de prix de Caterpillar CAT.N de 678 $ à 769 $
** Le nouveau PT représente une baisse de 0,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que le changement dans la composition des projets de construction favorise l'équipement de terrassement, qui est la compétence principale de CAT
** Alors que les stocks de l'industrie ont diminué, la société verra son pouvoir de fixation des prix s'améliorer - Bernstein
** 15 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et deux comme "vendue"; leur objectif de prix médian est de 769 $ - données LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 34,7 % depuis le début de l'année
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