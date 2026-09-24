Bernstein relève la note de Quanta à « surperformance » grâce à l'extension du réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Bernstein relève la note de l'entreprise de services énergétiques Quanta Services PWR.N de « market perform » à « outperform »; l'analyste relève son objectif de cours de 748 $ à 775 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 22% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** L'action progresse de 0,6% à 638,70 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage estime que l’entreprise est bien positionnée alors que le développement du réseau électrique approche d’un point d’inflexion, avec un carnet de commandes de projets de transport d’électricité de 170 milliards de dollars, en hausse de 25% depuis 2025, et des marges supérieures à la moyenne

** Quanta pourrait enregistrer une progression de ses marges de 50 points de base d’ici 2030, portée par de grands projets de transport d’électricité, des travaux à forte valeur ajoutée et l’intégration verticale – Bernstein

** 25 des 32 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 7 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 800 dollars – données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, le titre avait progressé de 50,4% depuis le début de l'année