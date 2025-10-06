Bernstein relève l'objectif de cours de RTX en raison de la forte demande dans le secteur de la défense

6 octobre - ** Bernstein relève l'objectif de cours de l'entreprise de défense américaine RTX RTX.N à 181 $, contre 157 $, et maintient sa note à "market-perform"

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 8,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** Les actions de la société sont en hausse de 0,3 % à 167 $ avant le marché

** Le courtier indique que l'entreprise connaît une forte demande mondiale pour les systèmes de missiles et de défense, stimulée par les dépenses de l'OTAN et la montée en puissance de programmes clés

** Le courtier note que les importantes commandes du troisième trimestre et l'allongement des carnets de commandes contribuent à soutenir la croissance, même si l'entreprise est confrontée à des défis de production

** La croissance est également soutenue par la priorisation de l'initiative Golden Dome, selon Bernstein

** 13 des 22 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 171 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 44 % depuis le début de l'année