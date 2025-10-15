 Aller au contenu principal
Bernstein relève l'objectif de cours d'eBay en raison de la croissance des objets de collection
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Bernstein relève l'objectif de cours pour eBay EBAY.O de 85 $ à 95 $

** Les cartes à collectionner ont fait un retour en force, et EBAY en bénéficie en tant que leader du marché dans ce domaine - Bernstein

** Les objets de collection ont été le principal contributeur aux ventes d'eBay au deuxième trimestre pour le troisième trimestre consécutif et le segment pourrait être le principal moteur de la croissance au troisième trimestre, selon la société de courtage

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 4,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'EBAY sera confrontée à des comparaisons plus difficiles à partir du 4ème trimestre et jusqu'en 2026, mais qu'il existe un potentiel de croissance continue dans le secteur des objets de collection

** L'évaluation moyenne de 34 analystes sur EBAY est "conserver", leur objectif de cours médian est de 91,50 $, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de 47% cette année

