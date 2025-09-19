Bernstein relève l'estimation de Micron en raison de la forte demande de puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Bernstein augmente de 30 dollars le prix cible du fabricant de puces Micron Technology MU.O , citant la forte demande pour sa mémoire à large bande passante (HBM) et sa mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM)

** Le nouvel objectif de prix de 170 $ représente une hausse de 0,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les courtiers restent positifs sur le marché global de la HBM et de la DRAM en 2026

** Alors que de nombreux analystes n'ont pas mis à jour leurs modèles pour tenir compte de la récente hausse des prix de la mémoire flash NAND et que l'opinion générale du marché est trop pessimiste à l'égard de la mémoire HBM, Bernstein indique qu'elle reste largement supérieure au consensus

** 35 des 44 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et un comme "vendue"; la prévision médiane est de 154 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MU est en hausse de 100,7 % depuis le début de l'année