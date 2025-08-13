Bernstein réduit les prévisions de prix d'Amgen en raison du risque lié au MariTide

13 août - ** La société de courtage Bernstein réduit les prévisions de prix sur le fabricant de médicaments Amgen

AMGN.O de 350 $ à 335 $, tout en maintenant une note de "surperformance"

** Les analystes de Bernstein disent qu'Amgen "ne fait pas assez d'explications pour que certains investisseurs croient au profil du produit cible et au paradigme de la phase 3" pour le médicament expérimental pour la perte de poids MariTide ** Amgen a déclaré en juin avoir lancé un essai de phase avancée de 72 semaines, testant trois doses différentes de MariTide chez des adultes en surpoids, chaque groupe commençant par une faible dose qui sera augmentée sur une période de huit semaines

** La société de courtage indique qu'il existe un risque supplémentaire associé aux nouvelles doses cibles et à l'ajustement de la dose dans le cadre d'une étude de phase tardive

** La réduction du prix cible reflète "une confiance moindre dans la probabilité que MariTide atteigne un profil de produit cible optimal" - courtage

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 17,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En incluant les gains marginaux de la séance, l'action est en hausse de ~10% depuis le début de l'année