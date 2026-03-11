 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bernstein réduit le PT des agences de voyage en ligne en raison des inquiétudes liées à l'IA
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Bernstein réduit l'objectif de prix des agences de voyage en ligne (OTAs) Booking Holdings BKNG.O et Expedia

EXPE.O

** La société de courtage note que les OTA ont terminé 2025 en force, dépassant les attentes en matière de revenus et de bénéfices et augmentant leur part de marché tout au long de l'année

** Il indique, cependant, que les inquiétudes concernant la manière dont l'IA pourrait modifier la façon dont les gens recherchent et réservent leurs voyages ont pesé sur le cours de leurs actions

** Bernstein note que si l'IA reste un risque important, les actions des OTA se rapprochent désormais des planchers du scénario de " perturbation de l'IA "; combiné à une forte dynamique des bénéfices, le profil risque/récompense semble plus équilibré

** A la dernière clôture, BKNG et EXPE étaient en baisse de plus de 18% depuis le début de l'année

Société Nouveau PT Ancien PT

Booking Holdings $4698 $5407

Expedia $253 $256

Valeurs associées

BOOKING HLDG
4 371,7700 USD NASDAQ 0,00%
EXPEDIA GROUP
231,6600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    Incendie meurtrier d'un autocar en Suisse
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:23 

    Un autocar avec des passagers à son bord s'est embrasé mardi soir dans une petite ville du canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, faisant au moins six morts, selon la police cantonale qui privilégie la piste d'un "acte volontaire".

  • Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    Mandelson quitte son domicile avant la publication de documents sur Epstein
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:22 

    L'ancien ambassadeur américain, Peter Mandelson, quitte son domicile alors que de nouveaux documents concernant sa nomination et sa révocation en vue de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, sont sur le point d'être rendus publics. IMAGES

  • Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford
    Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:21 

    Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force atterrit à la base aérienne britannique de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

  • Liban: frappes israéliennes contre des immeubles d'habitation du centre de Beyrouth
    Liban: frappes israéliennes contre des immeubles d'habitation du centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 13:20 

    Israël a mené mercredi de nouvelles frappes sur Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah pro-iranien, alors que son offensive a fait quelque 760.000 déplacés au Liban.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank