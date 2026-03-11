Bernstein réduit le PT des agences de voyage en ligne en raison des inquiétudes liées à l'IA

11 mars - ** Bernstein réduit l'objectif de prix des agences de voyage en ligne (OTAs) Booking Holdings BKNG.O et Expedia

EXPE.O

** La société de courtage note que les OTA ont terminé 2025 en force, dépassant les attentes en matière de revenus et de bénéfices et augmentant leur part de marché tout au long de l'année

** Il indique, cependant, que les inquiétudes concernant la manière dont l'IA pourrait modifier la façon dont les gens recherchent et réservent leurs voyages ont pesé sur le cours de leurs actions

** Bernstein note que si l'IA reste un risque important, les actions des OTA se rapprochent désormais des planchers du scénario de " perturbation de l'IA "; combiné à une forte dynamique des bénéfices, le profil risque/récompense semble plus équilibré

** A la dernière clôture, BKNG et EXPE étaient en baisse de plus de 18% depuis le début de l'année

Société Nouveau PT Ancien PT

Booking Holdings $4698 $5407

Expedia $253 $256