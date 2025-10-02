Bernstein réduit le PT de Chipotle Mexican Grill en raison d'une baisse de la confiance des consommateurs

2 octobre - ** Bernstein réduit le PT de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N à 60 $ contre 65 $, en raison de la baisse de la confiance des consommateurs et de l'affaiblissement du marché de l'emploi

** Le nouveau PT représente une hausse de 54% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les courtiers s'attendent à ce que la croissance des ventes à magasins comparables de Chipotle au troisième trimestre 2025 soit inférieure aux estimations

** L'environnement promotionnel accru comprime la volonté des consommateurs de payer 10 $ ou plus pour leur déjeuner

** "Nous sommes également conscients que la hausse des prix du bœuf pourrait avoir un impact sur les marges des restaurants, étant donné l'engagement de Chipotle de ne pas prendre de prix à court terme", déclare Bernstein

** 28 des 37 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et neuf à "conserver"; leur prévision médiane est de 58,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 35 % depuis le début de l'année