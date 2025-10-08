Bernstein réduit l'objectif de prix de SLB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Le courtier Bernstein réduit l'objectif de prix de la société de services pétroliers SLB SLB.N à 47,6 $, contre 63 $ auparavant
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 38,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à un flux de trésorerie disponible annuel plus faible, réduisant ses attentes de 5,5 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars
** La société de courtage abaisse également ses prévisions de croissance à long terme de 3,5 % à 2 %
** 24 des 27 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, et 3 à "conserver"; leur prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 10,2 % depuis le début de l'année
