Bernstein réduit l'objectif de cours pour Dollar Tree ; les actions chutent

6 octobre - ** Les actions de Dollar Tree DLTR.O ont baissé de 2,3 % à 87,02 $

** Bernstein réduit l'objectif de cours pour DLTR de 109 $ à 100 $, citant le ralentissement des tendances des ventes et le manque de raisons solides pour une croissance à long terme

** Il estime que les vents favorables macroéconomiques, tels que les avantages tirés de la descente en gamme, les fermetures de magasins concurrents et le désengagement de Temu, se dissipent.

** Le courtier ne s'attend pas à ce que le rythme de croissance des magasins augmente de manière significative, compte tenu des coûts d'exploitation élevés

** Il estime que le rattrapage par DLTR des coûts ponctuels de réétiquetage et de responsabilité générale, ainsi que la réalisation d'économies, compenseront en partie le déficit des services de soutien temporaires (TSA) pour l'exercice 2026.

** La moyenne des 27 sociétés de courtage évalue l'action à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 109 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 18 % depuis le début de l'année