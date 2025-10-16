Bernstein ramène Lululemon à "market perform" ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Bernstein réduit la note du distributeur de vêtements de yoga Lululemon Athletica LULU.O de "surperformance" à "performance du marché", et abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 13,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de Lululemon Athletica chutent de près de 1,5 % à environ 164,7 $ dans les premiers échanges

** Le courtier indique que LULU est confronté à une concurrence accrue dans une catégorie fragmentée, avec des marques d'athlétisme haut de gamme à croissance rapide comme Alo et Vuori qui ciblent les clients de LULU, et des marques traditionnelles comme Nike NKE.N qui tentent de gagner des parts de marché dans l'habillement féminin

** Le courtier ajoute que les propres problèmes de conception et de commercialisation de l'entreprise ont conduit à des assortiments de produits peu inspirés en 2024 et à une baisse des taux de conversion

** Quatre des 33 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 26 à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 190 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé d'environ 57 % depuis le début de l'année