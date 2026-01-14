Bernstein lance la couverture de KLA avec "outperform" (surperformance)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Bernstein initie la couverture de KLA Corp KLAC.O avec une note de " surperformance " et un objectif de 1 700 $, ce qui implique une hausse d'environ 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que KLA devrait bénéficier de son statut de "premier acteur", avec une part de marché de plus de 57 % dans le secteur du contrôle des processus - un segment essentiel de la fabrication de semi-conducteurs

** La société estime que les gains de parts devraient se poursuivre en raison d'une position concurrentielle forte et d'une combinaison favorable à la croissance dans les sous-segments du contrôle des processus

** La société estime que le contrôle des processus devrait être plus isolé que d'autres segments d'équipements de fabrication de wafers vis-à-vis des concurrents chinois locaux, compte tenu de sa complexité plus élevée, ce qui limite le risque de substitution.

** La société de courtage ajoute que KLA a déjà pris en compte la normalisation de la Chine dans ses perspectives pour CY26, ce qui contribue à réduire le risque de son exposition à la Chine pour l'année prochaine

** 16 courtiers sur 30 recommandent une note d'au moins "achat", 13 une note de "maintien" et un une note de "vente"; l'action a un objectif médian de 1 369 $ - données compilées par LSEG

** KLAC a augmenté de 92,8% en 2025