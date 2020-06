Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bernard Madoff, malade, voit sa demande de libération rejetée Reuters • 04/06/2020 à 22:51









NEW YORK, 4 juin (Reuters) - Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l'ancien financier, qui se dit mourant en raison d'une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie. Le juge Denny Chin, qui a condamné en 2009 Bernard Madoff à 150 ans de prison, écrit dans sa décision que si le mauvais état de santé de ce dernier, âgé de 82 ans, est "des plus malheureux", l'ancien homme d'affaires doit rester en prison pour avoir mis en oeuvre "l'un des plus scandaleux crimes financiers de notre époque". Le juge souligne aussi que de nombreuses victimes de Bernard Madoff continuent de souffrir de son escroquerie et que l'ex-financier n'a "jamais vraiment été pleinement empli de remords", se désolant simplement d'avoir perdu son ancienne vie. "Quand j'ai condamné M. Madoff en 2009, il était totalement dans mon intention qu'il passe le reste de sa vie en prison", écrit Denny Chin. "Rien ne s'est produit au cours des 11 années écoulées qui me fasse changer d'avis." Brandon Sample, avocat de Bernard Madoff, a déclaré dans un communiqué que le juge "trouvait fondamentalement qu'en raison de la nature des crimes de Madoff, Madoff ne peut pas accéder à la rédemption". "Nous sommes déçus par le refus du juge Chin d'accorder la moindre compassion à Madoff", a-t-il ajouté. Le seul espoir de Bernard Madoff désormais est d'obtenir que le président américain Donald Trump commue sa peine, a dit l'avocat. (Jonathan Stempel version française Bertrand Boucey)

