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Bernard et Alexandre Arnault à la table de Donald Trump et Xi Jinping
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 07:02
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Bernard Arnault et son fils Alexandre figuraient jeudi parmi les invités du dîner d'Etat organisé par Donald Trump à la Maison-Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants de LVMH se distinguaient dans une assemblée très américaine, dominée par les responsables politiques, les patrons de la technologie et les grandes figures de Wall Street.

Autour des délégations officielles figuraient les principaux membres de l'administration Trump, plusieurs élus et juges de la Cour suprême, ainsi que les dirigeants des plus grandes entreprises technologiques américaines. Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai et Lisa Su étaient notamment présents.

La finance et l'industrie étaient également solidement représentées, avec Larry Fink, Jamie Dimon, David Solomon, Jane Fraser, Mary Barra ou encore les patrons de Boeing, ExxonMobil et Lockheed Martin.

Dans ce cénacle, Bernard et Alexandre Arnault faisaient figure d'exception européenne. Alexandre est le directeur général adjoint de Moët Hennessy, la branche de vins et de spiritueux de LVMH. Il a récemment rejoint le conseil d'administration de Nike.

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