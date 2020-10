Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bernard Arnault monte encore au capital de Lagardère Reuters • 13/10/2020 à 17:47









BERNARD ARNAULT MONTE ENCORE AU CAPITAL DE LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital du groupe Lagardère SCA, déclare l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mardi. "Ce franchissement de seuil par les déclarants résulte de l'acquisition d'actions Lagardère SCA par la société Financière Agache, qui a été financée par fonds propres", précise l'AMF. Financière Agache détient désormais 7,75% du capital de Lagardère, selon le tableau joint à l'avis. "Le concert envisage de procéder à l'acquisition d'actions Lagardère SCA en fonction des opportunités de marché et des évolutions de l'actionnariat de la société", ajoute l'AMF. (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris 0.00% LVMH Euronext Paris -0.36% LAGARDERE Euronext Paris -1.74% VIVENDI Euronext Paris +0.48%