Berlin voit une ouverture prudente au dialogue Europe-Russie

Une fenêtre de dialogue entre la Russie et l'Europe sur l'Ukraine s'ouvre lentement, a déclaré mercredi un responsable allemand sous le sceau de l'anonymat, soulignant la nécessité de mettre en place un format à la fois efficace et perçu comme légitime par les Européens.

Ce responsable a ajouté que de fortes présomptions laissent penser que le groupe E3 - l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni - continuera de jouer un rôle important dans ce cadre.

Sur le terrain, la progression des forces russes marque nettement le pas tandis que les troupes ukrainiennes accentuent leur pression sur le terrain et dans les airs par une campagne intense de frappes de longue portée à l'intérieur de la Russie.

Mercredi c'est Saint-Pétersbourg qui a ainsi été visé juste avant l'ouverture du forum économique annuel, surnommé le Davos russe, du président Vladimir Poutine.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky a par ailleurs jugé "réaliste" la perspective d'un accord mettant fin à la guerre d'ici l'hiver.

La coordination, plutôt que la concurrence, avec les États-Unis doit également rester un principe directeur, a dit le responsable allemand alors que les pourparlers parrainés par Washington sont au point mort en raison de l'attention portée par les États-Unis à l'Iran.

(Andreas Rinke; version française Nicolas Delame; édité par Benoit Van Overstraeten)