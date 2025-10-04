Berlin prévoit finalement une légère croissance de 0,2% en 2025 - source

Le ministère allemand de l'Economie a revu à la hausse sa prévision d'évolution du produit intérieur brut allemand pour 2025, à 0,2% contre 0% auparavant, a appris Reuters d'une source ayant connaissance de ces chiffres.
Le ministère prévoit 1,3% de croissance en 2026 et 1,4% en 2027.
Le PIB allemand stagne depuis la pandémie de Covid-19 en 2020, puis la guerre en Ukraine et la guerre tarifaire déclenchée par le président américain Donald Trump.
(Rédigé par Holger Hansen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
