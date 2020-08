Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin-"Motivation islamiste" pour le chauffard suspect dans une série d'accidents Reuters • 19/08/2020 à 13:11









(Actualisé avec communiqué du parquet) BERLIN, 19 août (Reuters) - Le chauffard soupçonné d'avoir provoqué une série de collisions mardi soir sur une autoroute à Berlin a évoqué une motivation religieuse et semble avoir agi seul, ont annoncé mercredi la police et le parquet. L'homme âgé de 30 ans a apparemment volontairement percuté plusieurs véhicules, blessant six personnes, dont trois grièvement, selon les pompiers. "Les commentaires du suspect après ses actes criminels suggèrent une motivation religieuse islamiste", précisent la police de Berlin et les services des procureurs de la capitale dans un communiqué commun. Les autorités ont également précisé dans ce document que le suspect, qui a été interpellé sur les lieux des accidents, semblait souffrir de troubles psychologiques et que rien ne suggérait qu'il appartenait à un groupe terroriste. (Michael Nienaber, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

