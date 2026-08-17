Berlin entrouvre la porte à une vente de Commerzbank à UniCredit

L'Allemagne pourrait envisager de céder ses 12,7% de Commerzbank à UniCredit si les deux banques s'accordent sur une stratégie commune, selon les informations obtenues par Bloomberg. Ce scénario marquerait un net infléchissement de Berlin, longtemps opposé à une prise de contrôle par le groupe italien.

De hauts responsables allemands sont ouverts à des discussions sur une vente de la participation publique de 12,7% dans Commerzbank à UniCredit, selon Bloomberg. Cette possibilité reste toutefois informelle et ne garantit ni négociations ni transaction.

Berlin poserait plusieurs conditions : l'accord de la direction actuelle de Commerzbank sur la stratégie d'UniCredit, un prix satisfaisant et des garanties sur l'avenir de la banque. Le gouvernement affirme officiellement que sa position n'a pas changé.

Une cession marquerait un revirement pour l'Allemagne, actionnaire de Commerzbank depuis son sauvetage pendant la crise financière. Elle donnerait à UniCredit une participation majoritaire et pourrait débloquer une opération jusque-là marquée par de fortes tensions.

Le principal obstacle reste stratégique. Bettina Orlopp, directrice générale de Commerzbank, s'oppose notamment au projet d'Andrea Orcel de réduire fortement le réseau international de la banque allemande, tandis que le patron d'UniCredit a menacé de remplacer son équipe.

Les deux dirigeants ont récemment ouvert des discussions, jusqu'ici centrées sur les conséquences techniques d'un changement de contrôle. Chacun restant campé sur ses positions stratégiques. Un compromis rapide paraît peu probable, selon Bloomberg.

Berlin est le deuxième actionnaire de Commerzbank et dispose de deux sièges au conseil de surveillance. Une vente de ses 12,7% pourrait porter la participation d'UniCredit à plus de 60%, contre un peu moins de 50% après le règlement de son offre.