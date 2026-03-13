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Berkshire s'oppose à la proposition des actionnaires concernant la surveillance des effectifs et la rémunération de Buffett
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 21:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré vendredi que son conseil d'administration a unanimement recommandé le rejet d'une proposition d'actionnaire visant à ce qu'il produise un rapport sur son cadre de surveillance de la gestion de la main-d'œuvre et du capital humain dans l'ensemble des activités opérationnelles du conglomérat.

Dans une déclaration de procuration pour son assemblée annuelle du 2 mai à Omaha (Nebraska), Berkshire a également indiqué que le président Warren Buffett, 95 ans, qui a quitté son poste de directeur général à la fin de l'année, a reçu une rémunération de 389 488 dollars en 2025, comprenant son salaire habituel de 100 000 dollars ainsi qu'une sécurité personnelle et résidentielle.

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