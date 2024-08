Berkshire Hathaway (Warren Buffett) passe les mille milliards de valorisation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le conglomérat Berkshire Hathaway, dont l'entrepreneur américain Warren Buffett a fait un géant de l'économie américaine, a franchi mercredi les mille milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le groupe est devenu le huitième membre d'un club très fermé qui comprend six entreprises technologiques et le pétrolier Saudi Aramco.

Le coup de rein qui a permis à Berkshire Hathaway de franchir le seuil symbolique des 1.000 milliards mercredi a été encouragé par l'annonce de la cession par le groupe d'environ un milliard de dollars de titres de Bank of America.

Vers 16H05 GMT, le titre de l'entreprise était en hausse de 0,84% pour une valorisation de 1.001 milliards de dollars.

C'est une nouvelle étape de l'ascension irrésistible de Berkshire Hathaway, une ancienne PME textile dont Warren Buffett a pris le contrôle en 1965 alors qu'elle souffrait de la délocalisation de l'industrie.

Au fil des années, il a bâti, à coups d'acquisition, un conglomérat gigantesque, qui possède aujourd'hui notamment l'assureur Geico, la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe (BNSF), la marque de prêt-à-porter Fruit of the Loom ou les piles Duracell.

Berkshire Hathaway est aussi un investisseur majeur, qui contrôle 21% du capital d'American Express, 13% de Bank of America (à fin juin) et 9% de Coca-Cola.

Le groupe a accumulé des réserves de liquidités qui atteignaient, fin juin, quelque 277 milliards de dollars.

Inspiré par son complice Charlie Munger, qui l'a accompagné de 1978 jusqu'à son décès, en novembre 2023, Warren Buffett a adopté une approche rationnelle et dépassionnée pour investir, souvent basée sur une stratégie de long terme, à contre-courant du court-termisme de nombre d'acteurs du marché.

Leur philosophie d'investissement a fait école, au point que Warren Buffet est aujourd'hui considéré comme l'un des gourous du capitalisme moderne.

Chaque année, des milliers de personnes viennent l'écouter tirer le bilan de l'exercice écoulé et faire part de ses réflexions à l'occasion de l'assemblée générale de Berkshire Hathaway, à Omaha (Nebraska), sa ville d'origine où il réside toujours.

Entre 1965 et 2023, l'action Berkshire Hathaway a gagné 19,8% par an en moyenne et quasiment 4.400% au total.

A bientôt 94 ans (il les fêtera vendredi), Warren Buffett est toujours directeur général de Berkshire Hathaway.

En 2021, il a néanmoins désigné un successeur, en la personne de Greg Abel, 62 ans, aujourd'hui vice-président du groupe.