Berkshire Hathaway va racheter Taylor Morrison pour 6,8 milliards de dollars en espèces afin de se développer dans le secteur immobilier

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* Cette opération constitue la première acquisition majeure de Greg Abel en tant que directeur général de Berkshire

* La valeur en espèces représente une prime de 24 % par rapport au cours de l'action de Taylor Morrison

* Dette comprise, la transaction représente une valeur d'entreprise de 8,5 milliards de dollars

* Berkshire vise à unifier ses activités de construction résidentielle; le directeur général de Taylor Morrison restera en poste

(Révision pour ajouter les détails de la transaction, les autres activités de Berkshire liées au logement et les signatures) par Jonathan Stempel et Rishabh Jaiswal

BRKa.N , de Berkshire Hathaway, a conclu dimanche un accord pour racheter Taylor Morrison Home Corp TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi les activités du conglomérat dans le secteur du logement.

Cette transaction est la première acquisition de plusieurs milliards de dollars réalisée par Berkshire depuis que Greg Abel a pris la direction de l'entreprise début 2026, en remplacement de Warren Buffett, qui reste président.

Elle permet également à M. Abel de dépenser une partie de la trésorerie de Berkshire, qui s'élevait à 380,2 milliards de dollars au 31 mars . M. Abel supervise également la majeure partie du portefeuille d'actions ordinaires de Berkshire , dominé par Apple AAPL.O et comprenant une participation croissante dans Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O .

Berkshire a accepté de payer 72,50 dollars par action pour Taylor Morrison, soit une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de 58,50 dollars de la société basée à Scottsdale, en Arizona, vendredi dernier.

Les sociétés ont déclaré que cette acquisition représentait une valeur d'entreprise de 8,5 milliards de dollars. Taylor Morrison a enregistré un bénéfice net de 782,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 8,12 milliards de dollars en 2025.

Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, est depuis longtemps présente et investit dans le secteur du logement.

Elle a acquis le constructeur de maisons préfabriquées Clayton Homes en 2003.

Parmi les autres filiales de Berkshire figurent des entreprises de matériaux de construction telles qu'Acme Brick, le fabricant de peinture Benjamin Moore et le spécialiste de l'isolation Johns Manville, ainsi que l'une des plus grandes agences immobilières résidentielles des États-Unis. À la fin du mois de mars, le portefeuille d'actions de Berkshire comprenait des participations dans les constructeurs immobiliers Lennar

LEN.N et NVR NVR.N .

BERKSHIRE ENVISAGE UNE « PLATEFORME COMBINÉE » POUR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Dans un communiqué, M. Abel a qualifié Taylor Morrison de « meilleur constructeur immobilier national de sa catégorie » et a déclaré que Berkshire prévoyait de « regrouper ses activités de construction de maisons sur site au sein d’une plateforme combinée » afin de faciliter l’accès à la propriété pour les Américains.

Taylor Morrison est présent dans 12 États américains sous les marques Taylor Morrison, Esplanade et Yardly, proposant notamment des logements d'entrée de gamme et des résidences de type « resort lifestyle ».

Elle se classe n° 6 parmi les 100 meilleurs constructeurs de logements du magazine Builder. Taylor Morrison propose également des financements hypothécaires, à l'instar de certaines filiales de Clayton.

Sheryl Palmer, directrice générale de Taylor Morrison, a qualifié l'orientation à long terme de Berkshire de « particulièrement bien adaptée au cycle d'investissement pluriannuel de la construction résidentielle » et a déclaré que cette acquisition « nous permettra de développer la plateforme Taylor Morrison d'une manière qui ne serait pas possible en tant qu'entreprise indépendante ».

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, et Mme Palmer restera directrice générale.

Taylor Morrison et Berkshire n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

En janvier, Berkshire a déboursé 9,5 milliards de dollars en espèces pour acquérir la division chimique d'Occidental Petroleum, OXY.N . Cette transaction avait été annoncée en octobre dernier.

Goldman Sachs GS.N , Moelis MC.N et les cabinets d'avocats Simpson Thacher & Bartlett et Mayer Brown ont conseillé Taylor Morrison dans le cadre de cette transaction, a indiqué la société.