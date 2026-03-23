Berkshire Hathaway prend une participation de 1,8 milliard de dollars dans la société japonaise Tokio Marine et crée un partenariat

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* Berkshire Hathaway prend une participation de 2,49 % qui pourrait atteindre 9,9 %

* Le partenariat se concentrera sur la réassurance, les investissements stratégiques et les fusions-acquisitions

* Tokio Marine va racheter des actions pour éviter la dilution

* Berkshire détient des participations importantes dans cinq maisons de commerce japonaises

(Refonte; ajout de détails sur les transactions, commentaires de Tokio Marine et de Berkshire, autres investissements de Berkshire au Japon; ajout de signatures) par Anton Bridge, Chang-Ran Kim et Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N , le conglomérat fondé par Warren Buffett, achète une participation de 2,49% dans l'assureur japonais Tokio Marine Holdings 8766.T pour environ 1,8 milliard de dollars dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique, renforçant ainsi son engagement financier au Japon.

Tokio Marine a déclaré lundi qu'il vendrait environ 48,2 millions d'actions propres à National Indemnity, l'une des principales entreprises de réassurance de Berkshire.

Les deux entreprises prévoient de collaborer dans le domaine de la réassurance et de travailler ensemble à l'échelle mondiale sur des investissements stratégiques, y compris des fusions et des acquisitions.

National Indemnity reprendra une partie du portefeuille de Tokio Marine et pourra porter sa participation à 9,9 % par des achats sur le marché sans l'approbation du conseil d'administration de Tokio Marine.

L'assureur japonais prévoit d'utiliser jusqu'à 287,4 milliards de yens pour racheter ses propres actions afin d'éviter la dilution des actionnaires existants.

Tokio Marine a déclaré que le partenariat ajoutait "une capacité de risque stable et à long terme" afin de stimuler la croissance et d'atténuer la volatilité des souscriptions, en particulier en cas de catastrophes naturelles telles que les ouragans. Le directeur général Masahiro Koike a ajouté que la culture d'entreprise et les valeurs de Berkshire "s'alignent étroitement sur les nôtres".

Ajit Jain, vice-président de Berkshire chargé des opérations d'assurance, a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à ce que le partenariat crée "des opportunités convaincantes à long terme pour les deux organisations".

Tokio Marine a été fondée en 1879 et opère dans des dizaines de pays et de régions. National Indemnity et Berkshire sont basés à Omaha, dans le Nebraska.

Berkshire investit au Japon depuis 2019 et a pris des participations d'environ 10 % dans cinq grandes sociétés commerciales japonaises : Itochu 8001.T , Marubeni

8002.T , Mitsubishi 8058.T , Mitsui 8031.T et Sumitomo

8053.T . Ces participations valaient 35,4 milliards de dollars au 31 décembre, soit plus du double de ce que Berkshire a payé.

Greg Abel, qui a succédé à Buffett à la tête de Berkshire le 1er janvier, a déclaré dans une lettre aux actionnaires datée du 28 février qu'il considérait les investissements japonais de Berkshire comme "comparables à nos principales participations américaines en termes d'importance et d'opportunités de création de valeur à long terme".

(1 $ = 158,55 yens)