Berkshire Hathaway : nouveau plus haut historique pour la trésorerie

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en forte hausse et une trésorerie à un plus haut historique à 334,2 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 19,69 milliards de dollars au quatrième trimestre contre un profit de 35,74 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Il s'agit pour cette année de plus-values latentes à hauteur de 2,1 milliards de dollars contre 29,5 milliards de dollars de plus-values latentes un an auparavant. Le résultat net inclut également des plus-values réalisées pour 3,1 milliards de dollars contre 330 millions de dollars de moins-values réalisées un an plus tôt.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a bondi de plus de 71% à 14,5 milliards de dollars.

L'assurance se distingue

Ce bond des profits reflète principalement les bons résultats de ses activités d'assurance. Elles ont enregistré un bénéfice opérationnel de 3,4 milliards de dollars contre un profit de 848 millions de dollars, un an auparavant. Leurs activités d'investissement ont généré un profit de 4,09 milliards, à comparer avec 2,76 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re et l'assureur automobile Geico.

Le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie record de 334,20 milliards de dollars contre 325,2 milliards de dollars, 3 mois plus tôt.

