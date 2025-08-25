Berkshire Hathaway n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire, selon CNBC

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza ont tué lundi cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, le Premier ministre Benjamin Netanyahu déplorant "un accident tragique". Les raids qui ont coûté la vie ...
Lire la suite
Les radios ont fait leur rentrée lundi avec une fausse note à Radio France: des antennes sont perturbées par une grève qui a touché en particulier France Inter, station la plus écoutée du pays, qui pourrait se poursuivre. La matinale de France Inter présentée par ...
Lire la suite
Un Salvadorien devenu un symbole de la politique migratoire répressive de Donald Trump va être expulsé vers l'Ouganda, après avoir été placé en détention lundi par les autorités américaines. Kilmar Abrego Garcia, expulsé à tort en mars vers le Salvador puis ramené ...
Lire la suite
information fournie par Cercle Finance•25.08.2025•18:28•
(Zonebourse.com) - Spie annonce l'acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Spie renforce ainsi son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l'air, des pompes ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer