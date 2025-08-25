Berkshire Hathaway n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire, selon CNBC

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré qu'elle n'était pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire, a rapporté CNBC lundi.