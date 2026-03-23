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Berkshire Hathaway investit 1,8 milliard de dollars dans Tokio Marine
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:56

Le conglomérat de Warren Buffett renforce sa présence au Japon avec une prise de participation dans l'assureur Tokio Marine. L'opération s'accompagne d'un partenariat stratégique dans la réassurance et les investissements.

Berkshire Hathaway a annoncé l'acquisition d'une participation de 2,49% dans Tokio Marine Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars. L'opération sera réalisée via sa filiale National Indemnity, qui rachètera environ 48,2 millions d'actions détenues par l'assureur japonais. Dans le cadre de cet accord, Berkshire pourra augmenter sa participation jusqu'à 9,9% via des achats sur le marché, sans nécessiter l'approbation du conseil d'administration de Tokio Marine.

Les deux groupes prévoient de collaborer dans la réassurance et d'explorer des opportunités d'investissement à l'échelle mondiale, notamment dans les fusions-acquisitions. National Indemnity reprendra également une partie du portefeuille de Tokio Marine. L'assureur japonais prévoit d'utiliser jusqu'à 287,4 milliards de yens issus de l'opération pour racheter ses propres actions afin de limiter la dilution pour ses actionnaires.

Ce partenariat doit permettre à Tokio Marine de renforcer sa capacité de prise de risque sur le long terme, notamment face à la volatilité liée aux catastrophes naturelles. Pour Berkshire, cet investissement s'inscrit dans une stratégie de renforcement de sa présence au Japon, où le groupe détient déjà environ 10% dans cinq grandes maisons de négoce, pour une valeur de 35,4 milliards de dollars à fin 2025.

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BERKSHIRE HATH RG-A
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