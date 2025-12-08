 Aller au contenu principal
Berkshire Hathaway, IBM, Meta, Netflix... Les valeurs à suivre à Wall Street lundi 8 décembre 2025
information fournie par AOF 08/12/2025 à 15:01

(AOF) - Berkshire Hathaway

A quelques jours du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement a annoncé plusieurs changements au niveau des cadres dirigeants. Le directeur financier de Berkshire Hathaway, Marc D. Hamburg, prendra sa retraite le 1er juin 2027, après 40 ans de service. Il sera remplacé par Charles C. Chang, qui est directeur financier de Berkshire Hathaway Energy.

IBM

IBM a annoncé l'acquisition du pionnier du streaming de données, Confluent, au prix de 31 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. "Big Blue" offre une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait avoir un effet relutif sur l'Ebitda ajusté dès la première année entière et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la finalisation. Celle-ci est prévue en d'ici le milieu de l'année 2026.

Tesla

Le titre Tesla est attendu en repli à l’ouverture des marchés américains. L’action du groupe a été dégradée de Surpondérer à Pondération neutre par les analystes de Morgan Stanley. L’objectif de cours a, en revanche, été rehaussé de 410 à 425 dollars. Cette recalibration de l’objectif de cours prend en compte la valorisation liée aux robots humanoïdes, la mise à jour des estimations sur les robotaxis et une révision à la baisse des prévisions Auto et Energie.

Meta

Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'Union européenne le choix sur les publicités personnalisées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, a indiqué la Commission européenne. Meta donnera aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix effectif entre: accepter de partager toutes leurs données et de voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données à caractère personnel pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

Netflix

Suite au rachat annoncé de Warner Bros par Netflix vendredi, le président américain Donald Trump estime que cette acquisition « pourrait être un problème » alors que le géant du streaming a déjà « une très grosse part de marché ». « Je serai impliqué dans la décision » des régulateurs sur ce rachat, a encore dit le locataire de la Maison Blanche, à son arrivée pour une cérémonie de remises de récompenses à Washington.

Spirit AeroSystems

Airbus a finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems portant sur l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux. Le constructeur aéronautique détient définitivement les anciens actifs du fabricant d'aérostructures américain. Il s'agit du site de Kinston (Caroline du Nord, États-Unis, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Aerosystems Kinston et du site de Saint-Nazaire (France, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Atlantic Cadréan.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
756 153,781 USD NYSE 0,00%
IBM
307,820 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ 0,00%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,520 USD NYSE 0,00%
TESLA
455,0000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 15:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

