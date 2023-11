Berkshire Hathaway fait le ménage dans ses participations

(AOF) - La société d’investissement de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a soldé sa participation dans Celanese, General Motors, Johnson & Johnson, Mondelez et UPS au troisième trimestre. Dans le même temps, elle réduit sa participation dans Amazon, Chevron et HP Inc. Elle a par ailleurs acheté 9,683 millions d’actions de l’opérateur de radios par satellite Sirius Radio XM.

Ces chiffres ont été dévoilés à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC. Tous les investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 100 millions de dollars ont l'obligation de déposer chaque trimestre ce document qui contient le nombre d'actions détenues dans une société et leur valeur à la fin du trimestre.

Le groupe a fini le troisième trimestre avec une trésorerie record de 157,2 milliards de dollars, contre 147,4 milliards de dollars trois mois plus tôt.