Berkshire Hathaway dévoile plusieurs changements parmi ses cadres dirigeants

(AOF) - A quelques jours du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement a annoncé plusieurs changements au niveau des cadres dirigeants. Le directeur financier de Berkshire Hathaway, Marc D. Hamburg, prendra sa retraite le 1er juin 2027, après 40 ans de service. Il sera remplacé par Charles C. Chang, qui est directeur financier de Berkshire Hathaway Energy.

Nancy L. Pierce a été nommée directrice générale de l'assureur GEICO, avec effet immédiat. Elle occupe actuellement le poste de directrice des opérations chez GEICO et, depuis qu'elle a rejoint la société en 1986, elle a occupé des postes de direction dans les domaines des sinistres, de la souscription, de la gestion des produits et des opérations régionales.

L'ancien directeur général, Todd A. Combs mettra fin à son mandat chez Berkshire Hathaway et rejoindra JPMorgan Chase & Co., où il occupe le poste de directeur du conseil d'administration depuis 2016.

Adam M. Johnson, directeur général de NetJets, a été nommé président des divisions Produits de consommation, Services et Distribution de détail de Berkshire Hathaway, avec effet immédiat, tout en conservant ses fonctions chez NetJets.