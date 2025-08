Berkshire Hathaway, Boeing, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Berkshire Hathaway

Au deuxième trimestre, Berkshire Hathaway a enregistré un bénéfice net de 12,37 milliards de dollars, contre 30,3 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, le bénéfice net est ainsi descendu de 21 122 à 8 601 dollars. La société d'investissement a notamment déprécié sa participation dans Kraft Heinz de 3,8 milliards de dollars. La société Kraft Heinz étudie actuellement plusieurs possibilités dont une scission.

Boeing

Le syndicat IAM (association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale) est en grève depuis ce dimanche minuit dans les usines Boeing du Missouri et de l'Illinois aux États-Unis, suite à une nouvelle proposition sur la révision de leurs contrats par le constructeur aéronautique. La proposition initiale de Boeing avait été rejetée une semaine plus tôt. Elle comprenait notamment une hausse des salaires de 20% sur quatre ans et plus de congés. La nouvelle offre prévoyait une hausse de 40%, selon Boeing. Cette proposition a été jugée insuffisante par le syndicat.

DuPont, Chemours

DuPont, Chemours et Corteva ont conclu un accord avec l’État du New Jersey afin de régler de manière globale toutes les réclamations environnementales et autres en cours. L’accord prévoit de résoudre toutes les réclamations pour contamination héritées liées aux sites d’exploitation actuels et anciens des sociétés (Chambers Works, Parlin, Pompto Lakes et Repauno), ainsi que les réclamations pour contamination par les PFAS à l’échelle de l’État.

Tesla

Tesla a approuvé la distribution de 96 millions d’actions à son président-directeur général, Elon Musk. Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan d’intéressement en actions 2019 de la société. Reuters explique que la distribution de ces 96 millions d’actions, d’une valeur d’environ 29 milliards de dollars, doit permettre de maintenir Elon Musk à la tête de l’entreprise.