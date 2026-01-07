Berkshire Hathaway augmente le salaire du nouveau directeur général Abel à 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé mardi qu'elle avait porté le salaire de son nouveau directeur général Greg Abel à 25 millions de dollars, dépassant de loin le salaire annuel de 100 000 dollars que son prédécesseur Warren Buffett avait accepté pendant plus de quatre décennies.

Greg Abel, 63 ans, est devenu directeur général le 1er janvier, après avoir passé huit ans en tant que vice-président chargé de superviser les activités de Berkshire autres que l'assurance.

Sa rémunération a été fixée par Buffett pendant cette période et comprenait un salaire de 21 millions de dollars en 2024, un salaire de 20 millions de dollars en 2023 et un salaire de 16 millions de dollars plus un bonus de 3 millions de dollars en 2022.

Buffett a accordé au vice-président Ajit Jain, qui supervise les activités d'assurance de Berkshire, les mêmes montants de 2022 à 2024. La rémunération d'Abel et de Jain pour 2025 n'a pas été divulguée.

Warren Buffett, âgé de 95 ans, a dirigé pendant plus de 60 ans la société Berkshire, basée à Omaha, dans le Nebraska.

Il en a fait un conglomérat de plus de 1 000 milliards de dollars comprenant près de 200 entreprises, dont l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF et une série d'autres activités dans les domaines de l'assurance, de l'énergie, de la fabrication et de la vente au détail.

Buffett reste le président de Berkshire et l'une des personnes les plus riches du monde. Sous sa direction, Berkshire a déclaré dans des documents réglementaires que son programme de rémunération des cadres était "différent" de celui de la plupart des entreprises publiques.

Abel possède également environ 171 millions de dollars d'actions Berkshire et, en 2022, il a vendu sa participation de 1 % dans le secteur de l'énergie de Berkshire Hathaway à Berkshire pour 870 millions de dollars.