Berkshire Hathaway acquiert 5 millions d'actions dans UnitedHealth

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions dans l'assureur santé UnitedHealth Group UNH.N , a montré jeudi dans un dépôt réglementaire.