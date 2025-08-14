 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berkshire Hathaway acquiert 5 millions d'actions dans UnitedHealth
14/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions dans l'assureur santé UnitedHealth Group UNH.N , a montré jeudi dans un dépôt réglementaire.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
HIMS&HERS HLTH RG-A
47,120 USD NYSE -2,46%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
