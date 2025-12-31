 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berkshire chute le dernier jour de Buffett en tant que directeur général, après avoir gagné 6 100 000 % en 60 ans
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les actions de Berkshire Hathaway

BRKa.N ont clôturé en légère baisse le dernier jour de Warren Buffett en tant que directeur général, le légendaire investisseur devant céder les rênes à Greg Abel jeudi. Le prix des actions de classe A de Berkshire a légèrement baissé de 600 dollars, soit 0,1 %, pour atteindre 754 800 dollars mercredi, tandis que le prix des actions de classe B a baissé de 1,06 dollar, soit 0,2 %, pour atteindre 502,65 dollars. L'indice Standard & Poor's 500 .SPX a baissé de 0,7 %. Les investisseurs qui ont eu la chance de posséder des actions Berkshire depuis 1965, date à laquelle Buffett a pris les rênes de l'entreprise, ont réalisé un rendement d'environ 6 100 000 %, bien supérieur au rendement d'environ 46 000 % du S&P 500, dividendes compris. L'indice a surperformé en 2025 et au cours de la dernière décennie, bien que Berkshire n'ait jamais connu d'année négative, Buffett s'étant efforcé de trouver des acquisitions pour son conglomérat de 1,08 trillion de dollars. Les filiales de Berkshire comprennent l'assureur Geico, le chemin de fer BNSF, des dizaines d'entreprises manufacturières et énergétiques, ainsi que des marques de vente au détail telles que Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies. Elle a terminé le mois de septembre avec 381,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Abel, 63 ans, a rejoint Berkshire en 2000 lors de l'achat de MidAmerican Energy, aujourd'hui connu sous le nom de Berkshire Hathaway Energy. Il est vice-président chargé de la gestion des activités non assurantielles de Berkshire depuis 2018. Buffett, 95 ans, restera président et prévoit de continuer à se rendre chaque jour au bureau de Berkshire à Omaha, dans le Nebraska, à environ 2 miles (3,2 km) à l'est de son domicile, et d'aider Abel.

Le vice-président Ajit Jain conservera la supervision quotidienne des activités d'assurance de Berkshire, tandis que M. Abel continuera à surveiller les activités de BNSF, de l'industrie manufacturière et de l'énergie.

Adam Johnson, directeur général de l'entreprise d'avions de luxe NetJets, supervisera directement les activités de Berkshire dans le domaine des produits de consommation, des services et de la vente au détail, ce qu'Abel faisait jusqu'à présent.

Berkshire n'a pas précisé qui prendrait en charge son portefeuille d'actions, dont les 283,2 milliards de dollars d'actions au 30 septembre comprenaient Apple AAPL.O et American Express AXP.N . On a longtemps pensé que Todd Combs et Ted Weschler, qui ont aidé à gérer ce portefeuille, pourraient prendre la relève, mais Combs a quitté ce mois-ci pour JPMorgan Chase JPM.N et Buffett a déclaré en mai 2024 qu'Abel pourrait s'acquitter de la tâche.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
369,980 USD NYSE -0,93%
APPLE
272,0700 USD NASDAQ -0,37%
BERKSHIRE HATH RG-A
755 091,535 USD NYSE -0,12%
JPMORGAN CHASE
322,305 USD NYSE -0,37%
S&P 500 INDEX
6 845,50 Pts CBOE -0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des prix affichés en leva bulgares et en euros à Sofia, en Bulgarie ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    La Bulgarie adopte l'euro, près de 20 ans après son entrée dans l'UE
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:30 

    La Bulgarie a adopté l'euro, devenant le 21e pays à choisir la monnaie unique européenne, près de vingt ans après avoir rejoint l'Union européenne. A minuit jeudi (22H00 GMT mercredi), le petit pays des Balkans, entré dans l'UE en 2007, a tiré un trait sur le lev, ... Lire la suite

  • Donald Trump dans sa résidence Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 29 décembre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump annonce retirer la Garde nationale de Chicago, Portland et Los Angeles
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:15 

    Donald Trump a annoncé mercredi retirer la Garde nationale de Chicago, Portland et Los Angeles, après une série de revers judiciaires concernant la légalité du déploiement de cette unité de réserve de l'armée. "La criminalité a été considérablement réduite" dans ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses mondiales digèrent une année de forte progression
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:07 

    Les Bourses mondiales ont terminé sans direction commune mercredi pour leur dernière séance de l'année, 2025 ayant été particulièrement faste pour les investisseurs malgré quelques soubresauts. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les actions européennes ont connu ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York porte des lunettes "2026", le 31 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, à l'issue d'une année record
    information fournie par AFP 31.12.2025 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi pour sa dernière séance de l'année, 2025 ayant autrement été particulièrement faste pour les investisseurs malgré quelques soubresauts. Le Dow Jones a reculé de 0,63%, l'indice Nasdaq a perdu 0,76% et l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank