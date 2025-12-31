Berkshire chute le dernier jour de Buffett en tant que directeur général, après avoir gagné 6 100 000 % en 60 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les actions de Berkshire Hathaway

BRKa.N ont clôturé en légère baisse le dernier jour de Warren Buffett en tant que directeur général, le légendaire investisseur devant céder les rênes à Greg Abel jeudi. Le prix des actions de classe A de Berkshire a légèrement baissé de 600 dollars, soit 0,1 %, pour atteindre 754 800 dollars mercredi, tandis que le prix des actions de classe B a baissé de 1,06 dollar, soit 0,2 %, pour atteindre 502,65 dollars. L'indice Standard & Poor's 500 .SPX a baissé de 0,7 %. Les investisseurs qui ont eu la chance de posséder des actions Berkshire depuis 1965, date à laquelle Buffett a pris les rênes de l'entreprise, ont réalisé un rendement d'environ 6 100 000 %, bien supérieur au rendement d'environ 46 000 % du S&P 500, dividendes compris. L'indice a surperformé en 2025 et au cours de la dernière décennie, bien que Berkshire n'ait jamais connu d'année négative, Buffett s'étant efforcé de trouver des acquisitions pour son conglomérat de 1,08 trillion de dollars. Les filiales de Berkshire comprennent l'assureur Geico, le chemin de fer BNSF, des dizaines d'entreprises manufacturières et énergétiques, ainsi que des marques de vente au détail telles que Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies. Elle a terminé le mois de septembre avec 381,7 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Abel, 63 ans, a rejoint Berkshire en 2000 lors de l'achat de MidAmerican Energy, aujourd'hui connu sous le nom de Berkshire Hathaway Energy. Il est vice-président chargé de la gestion des activités non assurantielles de Berkshire depuis 2018. Buffett, 95 ans, restera président et prévoit de continuer à se rendre chaque jour au bureau de Berkshire à Omaha, dans le Nebraska, à environ 2 miles (3,2 km) à l'est de son domicile, et d'aider Abel.

Le vice-président Ajit Jain conservera la supervision quotidienne des activités d'assurance de Berkshire, tandis que M. Abel continuera à surveiller les activités de BNSF, de l'industrie manufacturière et de l'énergie.

Adam Johnson, directeur général de l'entreprise d'avions de luxe NetJets, supervisera directement les activités de Berkshire dans le domaine des produits de consommation, des services et de la vente au détail, ce qu'Abel faisait jusqu'à présent.

Berkshire n'a pas précisé qui prendrait en charge son portefeuille d'actions, dont les 283,2 milliards de dollars d'actions au 30 septembre comprenaient Apple AAPL.O et American Express AXP.N . On a longtemps pensé que Todd Combs et Ted Weschler, qui ont aidé à gérer ce portefeuille, pourraient prendre la relève, mais Combs a quitté ce mois-ci pour JPMorgan Chase JPM.N et Buffett a déclaré en mai 2024 qu'Abel pourrait s'acquitter de la tâche.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.