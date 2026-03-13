Berkshire attribue 22 millions de dollars au directeur général Abel pour 2025 et confirme la reprise des rachats d'actions

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* La rémunération de Buffett s'élève à 389 488 dollars

* Premiers rachats depuis mai 2024

* Le conseil d'administration soutient le vote sur la rémunération, s'oppose à la proposition de surveillance des effectifs

(Remaniement du premier paragraphe; ajout de la rémunération des dirigeants, des rachats d'actions, des commentaires d'Abel, des propositions des actionnaires et de la signature) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré vendredi avoir accordé au directeur général Greg Abel une rémunération de 22 millions de dollars l'année dernière, alors qu'il se préparait à prendre la relève de Warren Buffett, et a récemment dépensé plus de 200 millions de dollars pour racheter ses propres actions après avoir passé près de deux ans sans rachat d'actions.

La rémunération de M. Abel et les rachats d'actions ont été divulgués dans une circulaire de sollicitation de procurations en vue de l'assemblée annuelle de Berkshire, qui se tiendra le 2 mai à Omaha, dans le Nebraska.

M. Abel, âgé de 63 ans, a succédé à M. Buffett au poste de directeur général le 1er janvier, après avoir été vice-président pendant huit ans. L'autre vice-président de Berkshire, Ajit Jain, 74 ans, a également reçu 22 millions de dollars. Le salaire de M. Abel s'élèvera à 25 millions de dollars en 2026.

Buffett, 95 ans, a dirigé Berkshire pendant six décennies et reste président.

Il a reçu une rémunération de 389 488 dollars en 2025, comprenant son salaire habituel de 100 000 dollars ainsi qu'une sécurité personnelle et domestique. M. Buffett passe beaucoup de temps à travailler chez lui, mais se rend tout de même quotidiennement au bureau, situé à environ trois kilomètres de là, a indiqué Berkshire.

LA VALEUR INTRINSÈQUE EST UN FACTEUR DANS LES RACHATS D'ACTIONS

Berkshire a déclaré que le nombre d'actions en circulation a diminué de l'équivalent de 309 actions de classe A au cours du trimestre qui s'est achevé le 4 mars. M. Abel a déclaré à CNBC la semaine dernière que les rachats avaient repris ce jour-là, et qu'ils étaient les premiers de Berkshire depuis mai 2024.

Certains analystes et investisseurs estiment que Berkshire a été trop prudent dans ses investissements. Sa participation de plus de 373 milliards de dollars en trésorerie et équivalents à la fin de l'année représente plus d'un tiers de la valeur de marché de Berkshire, qui s'élève à environ 1,06 trillion de dollars.

Le portefeuille de Berkshire comprend des dizaines d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF et de nombreuses activités industrielles, manufacturières et de vente au détail, ainsi que près de 300 milliards de dollars d'actions à la fin de l'année. M. Abel a déclaré que Berkshire procédait à des rachats lorsque la valeur intrinsèque de ses actions dépassait le prix du marché, et qu'"avec la transition de la direction", il était important d'annoncer la reprise des rachats. Berkshire révélera probablement le 2 mai si elle a racheté davantage d'actions au cours du premier trimestre.

BERKSHIRE SOUTIENT LE SAY-ON-PAY, S'OPPOSE À LA PROPOSITION SUR LA SURVEILLANCE DES EFFECTIFS Dans sa circulaire de sollicitation de procurations, le conseil d'administration de Berkshire a également recommandé aux actionnaires d'approuver des propositions leur donnant un droit de regard sur la rémunération des cadres supérieurs de Berkshire, ainsi que des votes similaires tous les trois ans. Le conseil d'administration a également recommandé à l'unanimité le rejet d'une proposition d'actionnaire visant à produire un rapport sur la supervision de la gestion des effectifs et du capital humain dans l'ensemble de ses activités opérationnelles. Citant la culture et la structure décentralisée de Berkshire, le conseil a déclaré que les unités opérationnelles de Berkshire devraient gérer leurs propres affaires, ce qui rendrait le rapport inutile. Buffett détient 13,7 % des actions de Berkshire, mais contrôle 30,2 % des droits de vote. Les actionnaires ont fort à faire pour obtenir le soutien de la majorité pour les propositions auxquelles il s'oppose.