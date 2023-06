Berkem s'allie à Dolidol pour une usine de résines alkydes en Côte d'Ivoire

(AOF) - Le groupe Berkem annonce la signature d’un protocole d’accord pour la création d’une joint-venture avec Groupe Dolidol, premier acteur panafricain du secteur de la mousse polyuréthane, de la literie et de la menuiserie industrielle, pour l’implantation d’un site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d’Ivoire. Le groupe chimique précise qu’avec un investissement total de 5 millions d'euros (supporté à 49% par Berkem et à 51% par Dolidol), cette usine de production de résines alkydes sera la première située en Afrique de l’Ouest francophone.

L'usine desservira depuis la Côte d'Ivoire les pays frontaliers tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger et le Libéria ainsi que des pays d'Europe.

Prévue pour un démarrage au premier trimestre 2024, la structure de cette joint-venture sera dotée d'une capacité de production estimée à 5 000 tonnes par an en première phase, pour une superficie de 3 500 mètres carrés.

Les résines alkydes sont utilisées dans les secteurs du bâtiment, du bois et de l'industrie en tant que liant pour les peintures et vernis.

