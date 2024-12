Berkem: retrait obligatoire prévu le 13 janvier information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire visant les actions Groupe Berkem interviendra le 13 janvier 2025, au prix net de tout frais de 3,10 euros par action, et portera sur 494.484 actions, soit 2,78% du capital et au plus 2,79% des droits de vote.



A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, clôturée le 20 décembre, la SAS Kenerzeo détenait, directement et par assimilation, 17.273.168 actions, soit 97,22% du capital et au moins 97,21% des droits de vote de cette société spécialisée dans la chimie du végétal.



L'initiateur a donc décidé de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées à l'offre. La suspension de la cotation des actions Groupe Berkem est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées GROUPE BERKEM 3,10 EUR Euronext Paris 0,00%