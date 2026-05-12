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Berenberg toujours confiant sur BioNTech malgré un objectif de cours abaissé
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:30

BioNTech s'affiche en légère progression à New York ( 0,64%, à 93,94 dollars), même si Berenberg a coupé son objectif de cours de 155 à 140 dollars, assorti d'une recommandation à acheter.

Les analystes expliquent que leur thèse d'achat est intacte et que le cours de l'action sous-évalue largement le pipeline prometteur de la société en oncologie. Elle reste d'actualité malgré l'incertitude liée au changement de direction prévu, à la pression sur les activités liées au Covid-19 et aux actualités, positives ou négatives, des concurrents concernant la classe des PD-(L)1xVEGF (une nouvelle génération de médicaments anticancéreux).

L'abaissement de l'objectif de cours de 155 à 140 dollars doit permettre de refléter la pression croissante sur le segment Covid-19.

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