Berenberg toujours à l'achat du titre Ferrari
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:03
La banque d'investissement allemande a pu assister à un roadshow des relations investisseurs de la marque au cheval cabré au cours duquel plusieurs point ont été abordés.
En ce qui concerne l'impact du conflit au Moyen-Orient, il est encore un peu tôt pour se prononcer et évaluer l'impact pour Ferrari qui réalise dans cette zone environ 4,6% de ses livraisons totales. La société dispose de stocks dans la région et peut expédier par voie aérienne (moyennant un surcoût) ou réorienter ses volumes vers d'autres marchés.
En outre, la direction s'est montrée à l'aise avec le niveau actuel des valeurs résiduelles qui sont revenues dans leur fourchette historique. La valeur résiduelle désigne la valeur qu'une Ferrari conserve sur le marché de l'occasion après plusieurs années d'utilisation, c'est un indicateur très suivi dans l'automobile, surtout pour les marques premium et de luxe. La société a précisé gérer l'offre pour soutenir ces valeurs et propose des services techniques et des garanties sur les hybrides pour prolonger la durée de vie des batteries.
Au niveau du modèle F80, la société n'a pas l'intention de communiquer de chiffres de livraisons spécifiques. Pour la Luce, la première Ferrari 100% électrique, la direction a souligné qu'elle serait plus chère, et qu'elle aura donc naturellement en volume plus faible.
En conclusion, Berenberg prévoit une croissance modeste des volumes, mais pense que les investisseurs peuvent obtenir des rendements attractifs à long terme grâce à une croissance des bénéfices et du free cash-flow tirée par les prix et le mix produit.
Les analystes pensent qu'avec des bénéfices moins cycliques, des marges d'environ 30%, et plus de 75% de conversion du free cash-flow, Ferrari se distingue du secteur automobile et s'apparente plus à un acteur du luxe comparable à Hermès, justifiant la prime que les investisseurs sont prêts à payer.
Berenberg est à l'achat sur l'action Ferrari avec un objectif de cours de 447 dollars à New York, et de 381 euros à Milan.
Valeurs associées
|288,600 EUR
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