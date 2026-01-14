Berenberg renouvelle l'achat sur Puma, jugé sous-valorisé
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:54
Du point de vue de l'analyste, l'équipementier sportif allemand possède une marque de premier plan, mais qui n'est pas encore pleinement exploitée comme en témoignent les récentes rumeurs de rachat autour du groupe, ses derniers lancements de produits ou encore les tendances de recherche sur Google.
"Notre scénario central reste que la nouvelle équipe de direction, qui a présenté une stratégie crédible pour Puma début novembre, saura cristalliser cette valeur", souligne l'intermédiaire dans une note.
"Nous pensons que Puma dispose des bases pour réussir à l'avenir: crédibilité dans plusieurs sports très populaires, un historique unique et une équipe dirigeante affichant un plan clair. Il reste maintenant à bien exécuter ce projet", ajoute le professionnel.
En attendant la prochaine présentation des objectifs financiers pour 2026 et le moyen terme, Berenberg estime que la valorisation actuelle du titre demeure un facteur de soutien.
Valeurs associées
|22,340 EUR
|XETRA
|-2,10%
