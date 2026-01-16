Berenberg remonte son objectif de cours sur Novo Nordisk
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 12:46
Maintenir l'avance stratégique
Dans une note de recherche, l'analyste explique que le laboratoire nordique va cependant devoir s'efforcer de maximiser son avance sur son concurrent américain Eli Lilly en assurant une montée en puissance rapide des ventes en 2026 afin de sécuriser sa position dominante.
Effet "tampon" face aux défis actuels
Des ventes plus élevées que prévu de la pilule Wegovy pourraient en effet lui permettre de compenser les pressions liées aux baisses de prix aux Etats-Unis, touchant notamment le semaglutide, mais aussi de faire face aux expirations de brevets qui se profilent en dehors des Etats-Unis cette année, conclut l'intermédiaire financier, qui renouvelle son conseil d'achat sur la valeur.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 12:46:00.
