Berenberg relève sa recommandation et sa cible de cours sur L'Oréal

Le titre L'Oréal est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 1,36%, à 389,85 euros) et pourrait enchaîner une cinquième hausse consécutive, après avoir déjà progressé de 7,34% sur les quatre dernières séances. Ce jeudi, l'action est soutenue par un relèvement de recommandation de Berenberg.

Dans une note, la banque privée et d'investissement allemande estime que cette année, la croissance du groupe se trouve à un point d'inflexion et que l'entreprise retrouve ses niveaux de croissance organique sans que le titre ne réagisse jusqu'à présent.

Les analystes ont également observé que les "investisseurs baissiers" continuaient de bouder le secteur des biens de consommation de base et sont conscients de l'incertitude des consommateurs, exacerbée par le conflit au Moyen-Orient, mais que les pressions inflationnistes seront gérables.

Berenberg souligne également qu'aucun signe suggérant une détérioration des fondamentaux du secteur n'a été constaté. Le sentiment est positif quant au dynamisme continu de l'industrie de la beauté, notamment grâce aux jeunes consommateurs ainsi qu'à l'essor de la classe moyenne dans les marchés émergents.

La banque allemande a observé une accélération du marché mondial de la beauté, qui est passé d'un point bas d'un peu plus de 2% au premier trimestre 2025 à 3,8% au premier trimestre 2026. Pour l'exercice en cours, elle table sur une croissance du marché de 4% et sur une surperformance de L'Oréal de 2 points de pourcentage.

Partant, les analystes ont relevé de 2% leurs prévisions de bénéfice par action pour le numéro un mondial des cosmétiques et sont passés de conserver à acheter sur son titre. L'objectif de cours à 12 mois a quant à lui été relevé de 374 à 435 euros.