 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Berenberg rehausse sa cible sur Moncler, tout en restant à "conserver"
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:44

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé de 55 à 57 euros son objectif de cours sur Moncler après la présentation la semaine passée de résultats annuels 2025 supérieurs aux attentes, qui s'étaient traduits par une envolée de 13% sur la seule séance de vendredi.

Dans une note de recherche, l'analyste souligne que les tendances d'activités se sont accélérées en fin d'année, avec un raffermissement qui s'est matérialisé à la mi-décembre pour se poursuivre en janvier puis en février, qu'il s'agisse du réseau de boutiques en propre ou des revendeurs partenaires.

Toutes les griffes se sont bien comportées au 4ème trimestre, ajoute-t-il, la marque-phare ayant vu ses ventes augmenter de 6% à taux de changes constants et Stone Island ayant grimpé de 16%.

Les Etats-Unis et la Chine ont montré la voie, poursuit l'intermédiaire, qui souligne que les ventes chinoises ont affiché des taux de croissance à deux chiffres tandis que la région Amériques a augmenté de 9% au 4ème trimestre à changes constants.

S'il relève ses prévisions de résultats pour les exercices 2026 et 2027, Berenberg souligne que le titre Moncler se traite aujourd'hui sur la base d'un PER de 23,3x, globalement en ligne avec la moyenne historique à dix ans de 22,8x, ce qui le conduit à renouveler sa recommandation "conserver" sur le titre.

Valeurs associées

MONCLER
57,920 EUR MIL +1,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 15:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank