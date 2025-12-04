Berenberg réduit l'objectif de prix de PPG Industries en raison de l'incertitude sur les ventes de retouche automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Berenberg réduit l'objectif de prix du fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N à 110 $ contre 131 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 8,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage évoque l'incertitude liée à la chute brutale des ventes de retouche automobile au troisième trimestre, soupçonnant un mélange de primes d'assurance plus élevées, d'accidents de la route moins nombreux et de volatilité trimestrielle normale

** "Nous ne sommes pas sûrs que le marché de la retouche automobile s'améliorera au point qu'il y ait une hausse significative au-delà d'un rallye à court terme basé sur la valorisation", -Berenberg

** 12 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 14 à "conserver"; la prévision médiane est de 118 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, PPG a baissé de 15,1 % depuis le début de l'année