Berenberg réduit de moitié son objectif de cours sur Worldline
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 12:03
L'analyste, qui maintient un conseil sur la valeur, estime que l'événement a permis de démontrer que le risque associé au bilan de l'entreprise pouvait refluer et que la croissance était susceptible de revenir autour de 5%, tout en avertissant que l'exercice 2026 restera une année de transition pour le groupe.
L'intermédiaire juge que si le plan de redressement de la croissance est désormais clairement défini, il est trop tôt pour juger de la capacité de Worldline à atteindre ses ambitions financières à horizon 2030, dans un marché des paiements toujours très concurrentiel et avec une équipe de direction qui vient d'être intronisée.
'A nos yeux, bien que le risque lié à la structure bilantielle soit désormais réduit grâce à la levée de capital de 500 millions d'euros, il est encore trop tôt pour conclure que l'accélération de la croissance et les économies de coûts se dérouleront sans heurts ni accroc, prévient Berenberg, qui dit toujours considérer le titre comme un dossier 'show me' appelé à faire ses preuves.
Valeurs associées
|1,9365 EUR
|Euronext Paris
|+3,95%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2025 à 12:03:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le salaire mensuel de base (SMB) dans le secteur privé en France a continué à progresser plus vite que les prix au troisième trimestre, augmentant de 2% sur un an, 0,9% en prenant en compte l'inflation, selon des données du ministère du Travail. Par rapport au ... Lire la suite
-
Quatre cents mètres de long, 28 mètres de haut: les emblématiques pistes d'essai de Michelin à l'entrée de Clermont-Ferrand, siège du fabricant de pneus, vont être réhabilitées et ouvertes au public, a annoncé vendredi le groupe. Témoins d'un passé industriel novateur, ... Lire la suite
-
La bonne foi ne suffit pas. Une vendeuse trompée par un compteur trafiqué doit indemniser l'acheteur de son véhicule, a tranché la Cour de cassation. Cette dernière avait été saisie par l'ancienne propriétaire d'une voiture qui mettait en avant sa "bonne foi". ... Lire la suite
-
La patronne du Louvre, Laurence des Cars, a affirmé vendredi sa détermination à mener à bien "la modernisation" du grand musée en dépit des vives critiques exprimées la veille par la Cour des comptes, après le vol de joyaux de la Couronne. "Je veux remercier (pour) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer