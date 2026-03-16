Berenberg passe les brasseurs danois à "acheter" alors que les perspectives de croissance des boissons non alcoolisées s'améliorent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Berenberg relève les brasseurs danois Carlsberg CARLb.CO et Royal Unibrew RBREW.CO de "hold" à "buy", citant leurs virages respectifs vers les boissons non alcoolisées

** Selon l'agence, les catégories de boissons non alcoolisées offrent des perspectives de croissance plus optimistes que la bière, la croissance des boissons non alcoolisées en Europe étant "plus structurelle que cyclique"

** Elle s'attend à ce que l'acquisition de Britvic par Carlsberg apporte une diversification des sources de croissance et de création de valeur, le partenariat avec Pepsi offrant des opportunités supplémentaires

** Elle augmente le PT de Carlsberg de 5,5 % à 1 090 DKK

** Le courtier relève le PT de Royal Unibrew de 14% à 681 DKK, notant que le brasseur est sur la voie de la récupération des marges et d'un changement vers des catégories telles que l'énergie et les boissons à faible teneur en sucre

** L'ambition de Royal Unibrew d'être le "partenaire de choix" dans les pays nordiques dans cette catégorie est soutenue par les capacités de distribution renforcées du groupe dans la région