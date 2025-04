Berenberg passe de Conserver à Acheter sur Klépierre

(AOF) - L’action Klépierre s’est attirée les faveurs de Berenberg au lendemain d’une publication trimestrielle marquée par un chiffre d’affaires en hausse de 3,42 % et par la confirmation des objectifs financiers annuels. Les analystes de la banque d’investissement allemande sont passés de Conserver à Acheter sur le titre de la foncière, avec un nouvel objectif de cours fixé à 35 euros. Au cours de clôture de jeudi, le potentiel de hausse est d’environ 13 %.

Berenberg s'est montré agréablement surpris en apprenant que les taux d'occupation du portefeuille de centres commerciaux de Klépierre ont augmenté de 50 point de base en glissement annuel au premier trimestre, pour atteindre 96,5 %. Grâce à des loyers solides et des marges élevés, les analystes anticipent une légère accélération de la croissance des loyers totaux de Klépierre, d'environ 3 % par an par rapport à ses hypothèses précédentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clé

- Numéro 1 européen des centres commerciaux créé en 1990 ;

- Portefeuille de 19,3 Mds€ dégageant 1 Md€ de revenus et réparti entre la France (39,5 %), l’Italie (23 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (13 %), puis l’Allemagne-Europe centrale- Pays-Bas ;

- Ambition : être à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille de plus de 70 centres commerciaux dans des villes de plus d’1 M d’habitants) et promoteur, au service du « Shop, Meet, Connect » ;

- Capital éclaté (1 ers actionnaires : l’américain Simon Property Group avec 22,3 % et le fonds néerlandais APG pour 5,2 %), David Simon étant président du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin président du directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- discipline financière et autofinancement assurant la croissance et la distribution aux actionnaires,

- achalandise déclinée entre rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes (cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes au détriment du prêt-à-porter, attractivité des centres (Shop.Meet. Connect.® et Retail First), positionnement marketing Let’s Play et optimisation du parcours client Clubstore,

- cessions d’actifs non stratégiques, pour un total de 200 M€ d’ici 5 ans,

- mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID,

-association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good », visant la neutralité carbone en 2030 :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux transports des visiteurs ;

- Pipeline de développement de 775 M€, fortement concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas, axé sur la rénovation ou extension des actifs existants ;

- Situation financière maîtrisée, avec une dette nette stabilisée à 7,6 Mds€, donnant un effet de levier de 7,2 avec un taux moyen de 1,7 % à fin septembre.

Défis

- Deux ratios à surveiller : l’actif net réévalué ou ANR par action (31,4 €), donnée clé du secteur foncier et le taux de vacance (3,5 % à fin septembre), indicateur du marché immobilier ;

- Après ceux de O’parinor en France et de RomaEst en Italie, succès attendus pour les centres rénovés de Barcelone et de Montpellier ;

- Après une hausse de 6,3 % des revenus locatifs et de 7,2 % de l’excédent brut d’exploitation à fin septembre, objectifs 2024 rehaussés une 2 ème fois : stabilité du chiffre d’affaires des commerçants et d’une hausse de l’autofinancement libre par action, à 2,55 € ;

- Dividende 2023 de 1,8 €.