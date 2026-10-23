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Berenberg n'est plus à l'achat sur Hermès
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 09:55

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Berenberg dégrade sa recommandation sur Hermès International d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 1 850 EUR à 1 230 EUR, au lendemain du point d'activité de la maison de luxe parisienne au titre de son 3e trimestre 2026.

"La faiblesse persistante en Chine, le ralentissement sur le continent américain et la morosité généralisée des catégories de produits hors maroquinerie ont été au coeur de la conférence téléphonique d'Hermès consacrée au 3e trimestre", rapporte le courtier allemand.

"Mais, une fois encore, nous sommes restés avec plus de questions que de réponses. Nous ne sommes plus disposés à accorder à Hermès le bénéfice du doute et abaissons notre recommandation sur le titre", poursuit Berenberg dans le résumé de sa note de recherche.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 09:55:00.

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