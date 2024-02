Berenberg : "les investisseurs peuvent s’intéresser aux small caps"

"Dans un environnement marqué par la stabilisation de l'inflation et des taux à des niveaux élevés, les investisseurs en quête de rendement ont davantage intérêt à porter leur dévolu sur ce profil de sociétés", conclut Franck Sabbah.

"Un rebond significatif a été enregistré à partir du mois de novembre, permettant à l'indice MSCI Europe Small Cap, qui regroupe 917 entreprises, de terminer l'année sur une performance positive de 12,5%. Même si les petites valeurs souffrent souvent d'une mauvaise image (endettement élevé, sensibilité plus forte aux périodes de récession), l'univers des small caps est suffisamment vaste pour éviter de les réduire à ce type de généralités", poursuit l'analyste.

(AOF) - "La hausse des taux touche durement les entreprises endettées. Si les investisseurs souhaitent sortir des sentiers battus des grandes capitalisations, ils peuvent s’intéresser aux small caps cumulant un effet de levier limité et une véritable dynamique de croissance", explique Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d’actifs chez Berenberg. "Si l'année 2022 avait été très négative pour le compartiment des petites valeurs impactées par la remontée des taux, le millésime écoulé s'est révélé bien plus solide, même si la volatilité est restée importante, ajoute t-il.

Small et Mid Caps

