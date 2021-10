Berenberg lance ses activités de gestion en France

(NEWSManagers.com) - Plutôt discrète, la banque privée allemande Berenberg est connue, en France, pour sa recherche actions, notamment sur les petites et moyennes valeurs. Elle veut désormais aussi se faire un nom dans l' univers de la gestion d' actifs.

L' établissement germanique fondé il y a 430 ans a recruté ces derniers mois deux commerciaux basés dans les bureaux de Paris pour couvrir le marché français en gestion. Il s' agit de Marie Fournier, qui couvrait les clients français et CGPI chez Alken Asset Management, et de Maximilian Riesser, qui était en charge des clients germanophones pour Sycomore Asset Management. Ils rejoignent Franck Sabbah qui a ouvert les portes de la distribution internationale il y a 4 ans depuis la Suisse.

Le duo a pour mission de faire connaître la marque et la gamme de fonds actions croissance/qualité auprès des investisseurs français.

Recrutement de trois gérants d' Allianz GI

La volonté de Berenberg de s' implanter en France s' inscrit dans la continuité de la réussite connue par la banque avec sa gestion actions en Allemagne.

" En 2017, avec l' ambition de répliquer le succès qu' elle avait obtenu dans le brokerage au début des années 2010, la banque avait recruté une équipe de 10 analystes-gérants avec à leur tête Matthias Born, gérant emblématique du style croissance/qualité, connu pour avoir co-fondé la plateforme Europe Equity Growth de chez Allianz Global Investors " , raconte Marie Fournier, senior sales manager, au cours d' une interview à NewsManagers.

Cette équipe, qui gérait environ 18 milliards d' euros lorsqu' elle a quitté Allianz GI, lance une franchise actions européennes de croissance au sein de la banque Berenberg. Il s' agit d' une gestion fondamentale, focalisée sur les entreprises de qualité disposant de solides moteurs de croissance à long terme. Quatre ans plus tard, l' équipe affiche environ 7 milliards d' euros d' encours sous gestion sur 10 fonds, dont 2, victimes de leur succès, sont actuellement fermés aux nouveaux investisseurs.

Une gestion actions croissance/qualité

La gamme se divise en trois parties. La partie globale/Europe, dirigé par Matthias Born, également à la tête de toute la gestion actions, se compose de six fonds. Elle comprend notamment le fonds phare Berenberg European Focus Fund, qui pèse 1,5 milliard d' euros. La partie petites et micro capitalisations, pilotée par Peter Kraus, contient deux fonds : le Berenberg European Small Cap (1,1 milliard d' euros) et le Berenberg European Micro Cap (933 millions d' euros, actuellement fermé). Enfin, la gestion Allemagne, chapeautée par Andreas Strobl, regroupe deux fonds, dont le Berenberg Aktien Mittelstand, qui pèse 302 millions d' euros.

D' autres fonds viendront bientôt enrichir la gamme, notamment un fonds long/short actions Europe avec également le recrutement récent d' un autre gérant d' Alllianz GI, Ralph Walter. Le fonds sera piloté par une équipe de 5 gérants analystes, avec Matthias Born et Ralph Walter comme gérants principaux.

Sur la France, l' aventure commence tout juste. " Nous commençons petit à petit à nous faire connaître auprès des institutionnels et du wholesale" , détaille Marie Fournier. L' objectif est clair : " nous voulons devenir une gestion de référence sur le segment des actions qualité/croissance " .